Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предупредили о риске новых торговых войн из-за Китая

Bloomberg предупредил о риске новых торговых войн из-за роста производства в КНР

close
100%
Ng Han Guan/AP

Решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может привести к торговым войнам между этой страной с США, европейскими и другими государствами. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что из-за проблем в экономике Китай начал уделять особое внимание производству, недвижимость ушла на второй план. Благодаря такой стратегии стране удается избежать рецессии, аналогичной той, что была в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости. При этом эксперты опасаются, что может возникнуть риск дисбалансов, которые может привести к росту напряженности в глобальной торговле Китая с другими странами.

Ориентация на производство приводит к росту числа кредитов для промышленных предприятий и росту экспорта продукции — от автомобилей до стиральных машин. Наиболее успешным Китай оказался в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей. При этом около 45% китайской промышленной продукции отправляется в другие страны из-за того, что сами китайцы не могут позволить себе все то, что производится внутри страны, пишет Bloomberg.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами