В США предупредили о риске новых торговых войн из-за Китая

Решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может привести к торговым войнам между этой страной с США, европейскими и другими государствами. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что из-за проблем в экономике Китай начал уделять особое внимание производству, недвижимость ушла на второй план. Благодаря такой стратегии стране удается избежать рецессии, аналогичной той, что была в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости. При этом эксперты опасаются, что может возникнуть риск дисбалансов, которые может привести к росту напряженности в глобальной торговле Китая с другими странами.

Ориентация на производство приводит к росту числа кредитов для промышленных предприятий и росту экспорта продукции — от автомобилей до стиральных машин. Наиболее успешным Китай оказался в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей. При этом около 45% китайской промышленной продукции отправляется в другие страны из-за того, что сами китайцы не могут позволить себе все то, что производится внутри страны, пишет Bloomberg.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.