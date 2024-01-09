Рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки

Рейс из Таиланда в Москву для четырехсот пассажиров задержали более чем на сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, причиной задержки рейса стала неисправность Boeing 777-300ER.

«Пассажиры ожидают, пока самолет из Москвы привезет необходимые запчасти для Boeing 777-300ER. Люди, находящиеся в аэропорту Пхукета, уже начали писать своему начальству и преподавателям, что есть вероятность, что завтра они не успею прилететь к началу рабочего/учебного дня», — говорится в сообщении.

До этого United Airlines сообщали, что 8 января пришлось отменить около 200 рейсов в связи с запретом на полеты Boeing 737 MAX.

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде. Самолет совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио, при этом отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.