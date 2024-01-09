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В США еще не приняли решение о конфискации российских активов

Йеллен: вопрос о конфискации российских активов прорабатывается на уровне G7

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Al Drago/Pool via Reuters

Американская министр финансов Джанет Йеллен заявила, что вопрос о конфискации российских активов рассматривается на уровне G7. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, Вашингтон пока не принял решение о конфискации и передаче суверенных активов РФ Украине.

«Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски», — отметила Йеллен.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что страны Запада не будут передавать Киеву замороженные активы России.

Чепа назвал такой сценарий развития событий крайне рискованным.

6 января президент Украины Владимир Зеленский призывал западных политиков как можно скорее передать его стране замороженные российские активы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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