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В ЕС обещали следить за соблюдением антироссийских санкций

В ЕС обещали не допустить обхода третьими странами санкций против России

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Virginia Mayo/AP

Официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что в ЕК следят за соблюдением антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не прекращаем усилий, чтобы не осуществлялся экспорт (в Россию. — «Газета.Ru») боеприпасов или товаров, поступающих в места боевых действий», — поделился Ферри.

По его словам, факты обхода антироссийских санкций в Евросоюзе известны, и Еврокомиссия работает круглосуточно, чтобы избегать подобных ситуаций.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, в свою очередь, заявил, что в ЕС расценивают возможные поставки северокорейского оружия России как «нарушение ооновских резолюций и санкций, введенных ООН».

«Мы относимся к этому очень серьезно и обсуждаем это с нашими европейскими партнерами и в ЕС», — подчеркнул Стано.

Он добавил, что Евросоюз решительно осуждает поставки оружия Северной Кореей России.

До этого британская газета Financial Times писала, что планы «Большой двадцатки» (G20) по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению санкций в отношении России.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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