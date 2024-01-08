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Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

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Vahid Salemi/AP

Российская Федерация и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь банки могут проводить операции напрямую. Об этом заявил заместитель главы Центрального банка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, передает агентство Fars.

По его словам, иранским и российским банкам больше не нужна Швейцария для связи друг с другом, и коммерческие банки двух стран могут устанавливать друг с другом посреднические отношения.

«Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», — сказал замглавы ЦБ Ирана.

Он также указал, что экспортеры двух государств могут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в банковской сфере, собираясь в дальнейшем увеличить доли национальных валют в расчетах.

Ранее Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.

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