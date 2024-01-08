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«Борщевой набор» на Украине подорожал на 20%

На Украине за год ряд продуктов «борщевого набора» подорожали на 20%

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РИА «Новости»

Ряд продуктов «борщевого набора» в январе текущего года на Украине подорожали на 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

По его информации, в настоящее время в стране свекла и капуста стоят 10-11 гривен ($0,26-0,28) за килограмм, что на 20% дороже, чем в январе прошлого года. Больше всего — в 3,5 раза — увеличилась стоимость картофеля. В супермаркетах его можно купить за 20,89-23,9 гривен ($0,54-0,68) за килограмм, годом ранее — за 9,76 гривен ($0,26 по курсу, который тогда был). Существенно выросла цена за килограмм свинины — со 197 гривен ($5,38 по действовавшему тогда курсу) до 243 гривен ($6,38).

Как указывает агентство, стоимость продуктов питания продолжит расти в нынешнем году из-за девальвации национальной валюты, поскольку Украина импортирует определенные виды овощей из других государств. В качестве причин подорожания называются также повышение цен на импортные удобрения и прочие материалы, используемые аграриями, увеличение тарифов на электроэнергию для производителей и стоимости горючего.

До этого Нацбанк Украины выпустил монету с борщом.

Ранее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия.

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