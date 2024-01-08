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Титов рассказал, почему не сбылись мрачные прогнозы для российской экономики

Титов: мрачные прогнозы для России не сбылись благодаря рыночной экономике

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Газета.Ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, почему не сбылись мрачные прогнозы для экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бизнес-омбудсмена, все ожидания 2023 года «были в основном негативными». Как указал он, казалось, что с каждым днем будет только «хуже и хуже».

«Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня мы стабильно держим ситуацию в экономике. Возможности для бизнеса после санкций сохранились, и это, считаю, главное», — сказал Титов.

Он отметил, что в последнее время РФ сама научилась изготавливать «много чего», российская экономика «быстро перестроилась, импортозаместилась по целому ряду важнейших направлений».

Как заявил бизнес-омбудсмен, это случилось благодаря тому, что экономика страны давно стала рыночной.

«Если бы мы не были рыночной экономикой, так быстро не адаптировались бы к той сложнейшей геополитической ситуации, в которой оказались, это точно», — сказал он.

Титов добавил, что еще предстоит сделать «немало», есть достаточно позиций, по которым Россия «до сих пор серьезно отстает».

До этого президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций.

Ранее Греф заявил, что российская экономика восстановится до прежних объемов в течение двух лет.

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