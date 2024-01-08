В Кремле призвали использовать пенсионеров и молодежь в борьбе с дефицитом кадров

Решить вопрос дефицита кадров в России можно, в том числе за счет пенсионеров и молодежи, создавая для них стимулы к труду. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

«Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России», — сказал Титов, отметив, что, согласно официальной статистике, в России около 40 млн пенсионеров.

Омбудсмен подчеркнул, что пенсионерам в России работать невыгодно, так как они продолжают платить социальные страховые взносы в пенсионные фонды. По словам Титова, данные взносы необходимо отменить.

Чтобы привлечь к работе молодежь, уверен чиновник, нужно установить для них льготы, чтобы работодателю было выгодно нанимать молодых специалистов.

До этого глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в России сохраняется проблема дефицита рабочих кадров. Наряду с процентными ставками это одна из главных проблем в экономике на сегодняшний день, отметил министр.

По данным Института экономики РАН, в России по итогам текущего года не хватает примерно 4,8 млн работников.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на временных сотрудников в связи с дефицитом кадров.