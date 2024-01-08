Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии сообщили, что мировой флот танкеров устаревает

FT: мировой флот танкеров устаревает, но отрасль боится закупать новые модели

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Мировой флот танкеров устаревает, но отрасль не спешит закупать новые из-за колебаний по вопросу о том, модели на каком топливе следует выбирать — традиционном или экологичном. Об этом пишет The Financial Times.

Колебания владельцев логистических компаний связаны с тем, что стабильность поставок нового топлива пока не может быть гарантирована.

Средний возраст грузовых судов сейчас составляет 13,7 лет, что стало максимумом за 15 лет, а средний возраст танкеров для перевоза нефти и других жидкостей составляет 12,9 лет, что является максимум уже за 20 лет.

Одной из причин этого называют продолжающуюся эксплуатацию списанных судов, которые Россия якобы включает в состав своего «теневого» танкерного флота и использует для обхода санкций Евросоюза.

До этого в Турции второй раз за день сломался следовавший в Россию танкер.

Ранее танкеры с российской нефтью не пустили в Индию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами