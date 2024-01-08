В Британии сообщили, что мировой флот танкеров устаревает

Мировой флот танкеров устаревает, но отрасль не спешит закупать новые из-за колебаний по вопросу о том, модели на каком топливе следует выбирать — традиционном или экологичном. Об этом пишет The Financial Times.

Колебания владельцев логистических компаний связаны с тем, что стабильность поставок нового топлива пока не может быть гарантирована.

Средний возраст грузовых судов сейчас составляет 13,7 лет, что стало максимумом за 15 лет, а средний возраст танкеров для перевоза нефти и других жидкостей составляет 12,9 лет, что является максимум уже за 20 лет.

Одной из причин этого называют продолжающуюся эксплуатацию списанных судов, которые Россия якобы включает в состав своего «теневого» танкерного флота и использует для обхода санкций Евросоюза.

До этого в Турции второй раз за день сломался следовавший в Россию танкер.

Ранее танкеры с российской нефтью не пустили в Индию.