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Россияне смогут получать до 36 тысяч на пенсию при помощи новой программы

Граждане РФ смогут дополнительно получать до 36 тысяч от государства на пенсию

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Максим Блинов/РИА Новости

В России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год. Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, ПДС является добровольным сберегательным продуктом для граждан от 18 лет. Для участия в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). После этого можно будет самостоятельно делать взносы на свой счет и перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год.

В первые три года после вступления в программу государство будет увеличивать эти вложения. Софинансирование составит до 36 тыс. рублей в год. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. рублей от властей, нужно за 12 месяцев внести столько же, подчеркивает издание. При этом необходимо зарабатывать до 80 тыс. рублей в месяц, если доход выше, то будут менее выгодные условия.

В материале также отмечается, что периодические выплаты положены на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в ПДС или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

В декабре сообщалось, что долгосрочные сбережения в России прежде всего предложат предпенсионерам.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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