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Евросоюз снизил потоки СПГ в газотранспортную сеть

ЕС снизил потоки СПГ в газотранспортную сеть почти до 310 млн кубометров

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Depositphotos

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС опустились до 310 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что за 5 январи потоки снизились до 311,1 млн кубометров с 319 млн кубометров в предшествующий день.

Также подчеркивается, что выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе третий день подряд снижается, опустившись до минимума середины декабря. По данным на 6 января, она составила 16,8% от общего объема.

До этого сообщалось, что Финляндия может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в этом году будут подготовлены законодательные решения. Финская госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из России. В компании объясняют это договорными обязательствами. У компании есть долгосрочный договор о закупках с российской компанией «Газпром».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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