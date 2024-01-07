Илона Маска подозревают в употреблении наркотиков

В совете директоров Tesla и SpaceX считают, что владелец этих компаний Илон Маск употребляет наркотические средства, а также опасаются, что это может сказаться на судьбе принадлежащих ему активов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источника, в организациях обеспокоены противоречивыми взглядами и провокационными поступками Маска. Председатели компаний предполагают, что Илон Маск принимает наркотики, но не предоставляли доказательств этому.

Сообщается, что возможное пристрастие Маска к запрещенным веществам может поставить под угрозу заключение со SpaceX многомиллионных государственных контрактов. При этом отмечается, что адвокат Маска Алекс Спиро заверил, что бизнесмен регулярно проходит проверки на содержание наркотиков в крови. По словам юриста, Маск ни разу не провалил эти проверки.

5 января Илон Маск заявил, что вторгаться в Россию является плохой идеей.

В этот же день Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что «цифры говорят сами за себя».

Ранее Маск назвал самую большую проблему человечества.