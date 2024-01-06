В США решили приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после разгерметизации борта

В США решили приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации (FAA), передает ТАСС.

Управление авиации требует провести немедленные проверки этих моделей самолетов, прежде чем они смогут вернуться к полетам, заявил администратор FAA Майкл Уитакер.

Он отметил, что FAA продолжит принимать решения, основываясь на безопасности. В настоящее время ведомство помогает Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines.

5 января пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. По словам одного из пассажиров, люк вылетел вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку. На борту самолет был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

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