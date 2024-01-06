На Украине сообщили о дефиците бюджета минобороны в несколько миллиардов долларов

Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета минобороны на 2024 год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн. только по статье расходов «денежное обеспечение», — написал Гончаренко.

4 января испанская газета El Pais писала, что запасы арсеналов украинской армии исчерпаны, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда могут использовать то, что подходит для поражения целей.

3 января депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что за 11 месяцев 2023 года дефицит внешней торговли Украины превысил $34 млрд.

2 декабря в Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Запад не передаст Украине замороженные активы России.