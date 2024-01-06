В России создали критерии для борьбы с финансовыми пирамидами

В России впервые установили критерии выявления незаконной экономической деятельности без участия специалистов Центробанка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

МВД и Банк России создали специальную методику экспертного исследования деятельности для повышения эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. Сейчас идут работы по созданию единой методики определения и расследования преступлений, которую будут применять не только к «интернет-проектам» и платформам криптовалюты, но и к широкому кругу экономических субъектов.

В ведомстве уточнили, что в Центробанке высоко оценили результаты проделанной работы.

За январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом. 98% обнаруженных финансовых пирамид представляют собой небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты. О таких проектах сообщают в социальных сетях или мессенджерах Telegram. Срок жизни пирамид короткий: они рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и позволяют заработать лишь первым участникам, уточнили в ЦБ.

Ранее в России решили ввести запрет на финансовые пирамиды.