В ООН оценили рост экономики РФ в 2023 году

Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи заявил, что в 2023 году экономика РФ выросла на 2,7%. Слова Мукерджи приводит ТАСС.

При этом отмечается, что в 2024 году рост ВВП РФ замедлится до 1,3%.

6 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года рост ВВП России может достичь отметки в 3%.

По словам Мишустина, рост ВВП в октябре составил 5% в годовом выражении. За 10 месяцев показатель достиг 3,2%.

«А по итогам года ожидаем около 3%», — сказал премьер.

Он также отметил, что об успехах России говорят даже оппоненты, «которые признают, что санкции не действуют». Премьер добавил, что хорошая динамика сохраняется по реальным доходам населения.

Глава кабмина подчеркнул, что российская промышленность постепенно восстанавливается после внешнего давления. Так, рост обрабатывающих производств в октябре составил 9,5% к аналогичному периоду прошлого года.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в экономическом плане мир движется «к великому расколу».

Ранее в ООН назвали Европу регионом с наиболее тревожным экономическим положением.