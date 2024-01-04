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Курс доллара на закрытии торгов Мосбиржи снизился

На закрытии торгов Мосбиржи курс доллара снизился до 91,33 рубля

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Курс доллара на закрытии торгов Мосбиржи снизился до 91,33 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Из них следует, что рубль укрепился по отношению к основным торгуемым валютам, в частности к доллару и юаню. После закрытия торгов курс доллара составил 91,33 рубля, курс юаня — 12,68 рубля.

До этого сообщалось, что курс рубля в начале утренних торгов на Московской бирже 4 января укрепился к доллару и евро.

В конце декабря РИА Новости сообщало, что доля рубля в российской внешней торговле увеличилась до 40%, на доллар и евро уже приходится менее 30% против недавних 90%.

К примеру, Москва и Пекин полностью перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях. Отказ от евро и доллара и переход на расчеты в нацвалютах помогает минимизировать риски при проведении внешнеэкономических платежей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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