Эксперты рассказали о росте цен на автомобили в 2024 году

В 2024 году стоимость новых иномарок в России может вырасти в пределах 20-40% и достигнуть средней цены в 3 млн рублей. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» автоэксперты.

«Первое повышение случится уже в январе или феврале: дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, поспешат наверстать упущенное», — говорится в публикации.

Эксперты полагают, что в меньшей степени подорожают китайские автомобили, сильнее других — корейские. На стоимость машин из КНР будет влиять постепенное насыщение рынка (они займут до его половины) и повышение конкуренции. На стоимость продукции автопрома Южной Кореи — недавнее решение правительства этой страны об ограничении экспорта в Россию любых авто, произведенных на ее территории, с объемом двигателя более двух литров.

Уже сейчас средняя цена новой иномарки в России составляет 2,8 млн рублей.

При этом в бюджетной категории автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей на рынке сейчас представлена лишь продукция «АвтоВАЗа».

30 декабря аналитик назвал россиянам способ накопить на автомобиль.

28 декабря стало известно, насколько подорожали иномарки с пробегом в РФ.

Ранее в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.