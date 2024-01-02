Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что новое польское правительство сохранит запрет на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам министра, блокировка со стороны Варшавы будет действовать до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила транзита украинского зерна. Например, как указал Секерский, это может быть лицензирование.

15 сентября Евросоюз отменил ранее действующее эмбарго на экспорт зерна с Украины в Европу, но с решением оказались не согласны приграничные страны. По мнению властей Польши, Словакии, Румынии и Венгрии поставки сельхозпродукции с Украины ведут к разорению местных фермеров, поэтому каждая из стран приняла свои ограничения на поставку украинского зерна. В свою очередь правительство Украины в середине сентября подало иски в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию из-за введенного ими эмбарго на сельхозпродукцию.

6 ноября польские дальнобойщики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее Словакия расширила эмбарго на поставки с Украины.