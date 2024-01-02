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В Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года

Депутат Рады Железняк: расходы бюджета Украины в декабре достигли $10,5 млрд

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что бюджетные расходы Украины в декабре достигли рекордных 398 млрд гривен (около $10,5 млрд).

По словам Железняка декабрь 2023 года был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины.

До этого экс-премьер Украины, политик Юлия Тимошенко попросила руководство страны предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения. По ее словам, в связи с сокращением военной помощи от западных союзников оружия хватит «ровно для того, чтобы не проиграть». Украинский минфин сообщил, что Киев ежедневно тратит на ведение боевых действий около 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей).

Министр экономики Украины Юлия Свириденко также заявляла, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат 500 тысячам госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее стало известно, сколько Киев получил денег от Запада с начала СВО.

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