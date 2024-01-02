В Британии заявили о влиянии украинских хранилищ на цену газа

В Европе энергетические компании ускорили закачку газа из своих запасов на территории Украины. Это помогло сдержать цены на газ в Евросоюзе (ЕС), пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что газовые хранилища на Украине помогают Евросоюзу преодолеть энергетический кризис. Аналитики уверены, что закачка топлива с Украины помогла энергетическим компаниям и трейдерам использовать малые объемы топлива из хранилищ в самом ЕС и таким образом сдержать цены на газ и пополнить запасы на следующую зиму.

Отмечается, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне почти 90% на конец декабря, это значительно выше среднего показателя за предыдущие годы.

Именно закачка газа из украинских хранилищ помогла сохранить такой уровень запаса, отметила старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

30 декабря кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, импорт и экспорт которых подлежит лицензированию и квотированию на следующий год. Как говорится в документе, на 2024 год установлены нулевые квоты на экспорт природного газа.

Ранее «Газпром» сообщил об объемах транзита газа через Украину в ЕС.