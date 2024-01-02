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Стоимость биткоина превысила $45 тыс.

Стоимость биткоина выросла до $45 тыс. впервые с апреля 2022 года

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина превысила $45 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 04:05 по московскому времени, стоимость биткоина увеличилась на 6,33% — до $45 173. Такого показателя криптовалюта достигла впервые с апреля 2022 года.

При этом еще недавно, в середине декабря 2022, курс биткоина резко упал — на 7,5%, до $40 521.

Российские инвесторы в декабре прошлого года оценили перспективность вложений в биткоин и золото. Эксперты утверждают, что если золото отлично перенесло период геополитического напряжения последних двух лет, то с прикладной ценностью криптовалют за это время никаких подвижек не произошло. Многие по-прежнему рассматривают криптовалюты исключительно как «объект вложения фиатных денег».

В начале декабря россиянам рассказали, когда лучше покупать биткоины. По словам основателя сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрия Мачихина, биткоин стоит приобрести, когда его стоимость упадет на 20%, то есть до уровня примерно $33 тыс. за монету.

Ранее СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами.

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