FT: из-за просроченных препаратов от коронавируса Евросоюз может потерять более $2 млрд

К февралю 2024 года из-за истечения срока годности препаратов от коронавируса страны Европы могут потерять до $2,2 млрд. Об этом, ссылаясь на данные аналитической группы Airfinity, сообщает британская газета Financial Times (FT).

По информации Airfinity, из-за истекшего срока годности вакцин Paxlovid американской компании Pfizer Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1,1 млрд. К февралю количество просроченного препарата составит 3,1 млн курсов. Такой переизбыток вакцин связан с большими правительственными заказами и одновременно с жестким контролем над доступом этого лекарства для населения.

В свою очередь, Pfizer назвала массовую ликвидацию просроченных вакцин от коронавируса неизбежным следствием пандемии.

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