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Россияне впервые заплатят налог на вклады

РБК: в 2024 году россияне впервые уплатят налог с дохода по банковским вкладам

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Shutterstock

В 2024 году россиян впервые обяжут оплатить налог на процентные доходы по вкладам физических лиц в банках. Об этом сообщает РБК.

В материале издания указано, что Федеральная налоговая служба (ФНС) соберет налог с тех граждан, чей процентный доход с вкладов превышает определенную сумму.

Отмечается, что нововведение коснется только определенной группы граждан — тех, кто в минувшем году размещали денежные средства на банковских депозитах и счетах.

В ФНС подчеркнули, что под налогообложение не попадут доходы, которые получены по вкладам с доходностью ниже 1%. А также по тем вкладам, которые появились у клиента в качестве наследства.

До этого сообщалось, что в 2024 году изменится порядок расчета налогов на недвижимость в России. Например, сумма сборов на землю в следующем году будет определяться исходя из кадастровой оценки 2022 года.

Ранее юрист прокомментировал шансы Блиновской оспорить неуплату налогов.

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