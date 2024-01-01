Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал прирост ВВП по результатам 2023 года

Путин сообщил о приросте ВВП России по итогам 2023 года на 3,5%

close
100%
Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по результатам 2023 года увеличился на 3,5%, что свидетельствует об устойчивости отечественной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале им. А.. Вишневского. Его цитирует ТАСС.

«В этом году экономика выросла на 3,5%, ВВП», — сообщил российский лидер.

Согласно официальным данным, в предыдущем году экономика России опустилась на 2,1%, однако некоторое время назад Путину в правительстве сообщили, что на самом деле ВВП снизился «не на 2,1%, а на 1,2%».

«Мы отыграли падение и вперед ушли. <...> Это существенно», — утверждает глава государства.

По словам президента, значение ВВП является первостепенным показателем развития экономики страны.

«Это абсолютно принципиальный вопрос, это первое и очень важное», — добавил он.

До этого Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций.

Ранее Путин заметил изменения в западной риторике по Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами