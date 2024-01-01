Путин назвал прирост ВВП по результатам 2023 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по результатам 2023 года увеличился на 3,5%, что свидетельствует об устойчивости отечественной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале им. А.. Вишневского. Его цитирует ТАСС.

«В этом году экономика выросла на 3,5%, ВВП», — сообщил российский лидер.

Согласно официальным данным, в предыдущем году экономика России опустилась на 2,1%, однако некоторое время назад Путину в правительстве сообщили, что на самом деле ВВП снизился «не на 2,1%, а на 1,2%».

«Мы отыграли падение и вперед ушли. <...> Это существенно», — утверждает глава государства.

По словам президента, значение ВВП является первостепенным показателем развития экономики страны.

«Это абсолютно принципиальный вопрос, это первое и очень важное», — добавил он.

До этого Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций.

Ранее Путин заметил изменения в западной риторике по Украине.