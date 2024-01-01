Украина лишилась $210,6 млн в декабре из-за блокады границ

Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина недополучила около 8 млрд гривен ($210,6 млн) в декабре 2023 года из-за блокады западных границ. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что международная помощь в бюджет Украины в последнем месяце ушедшего года составила порядка $5 млрд.

В конце прошлого года перевозчики из Польши, а потом и фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали отменить льготы, предоставленные Европейским союзом украинским компаниям, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для коммерческого грузового транспорта с Украины, а также аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям республики после 24 февраля 2022 года.

22 декабря Мининфраструктуры Украины сообщило, что стороны достигли договоренностей по шагам по разблокированию движения транспорта через совместную границу.

Позднее премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил польским министром иностранных дел Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.