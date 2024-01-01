С 1 января пошлина на экспорт нефти из России обнуляется

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января 2024 года обнуляется в рамках завершения налогового маневра в нефтянке. Об этом сообщало министерство финансов России.

Маневр заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина каждый год сокращалась на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму поднимался налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это приведет к тому, что российские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть по мировым ценам, при этом для нефтепереработчиков положены компенсационные механизмы.

Согласно информации Минфина, в декабре 2023 года пошлина на нефть составляла $24,7.

В 2024 году также обнулятся пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) уменьшится с $4,7 до $1,6, на чистые фракции сжиженный углеводородный газ – с $4,2 до $1,4.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.