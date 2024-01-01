Россия с 1 января обнулила пошлину на импорт яиц

Россия с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. О соответствующей мере сообщало правительство страны.

Такие правила будут действовать по 30 июня 2024 года.

Целью постановления была названа стабилизация цен на продукт в России за счет наращивания предложения.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года министерство сельского хозяйства будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых утверждены правительством.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2023 года куриные яйца в России поднялись в цене на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

Кроме того, Россельхознадзор выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции. Также в декабре в Россию начали поступать яйца из Азербайджана.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев обещал, что цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года.

Ранее Лукашенко поручил перекинуть Путину яиц.