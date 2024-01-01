ЦБ ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов

С 1 января Центробанк РФ ужесточит лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, у которых от 50% до 80% доходов уходит на погашение долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь граждане с долговой нагрузкой от 50% до 80% смогут получать 25% вместо 30% от всех потребительских кредитов и 10% вместо 20% выдач «кредиток».

Для тех категорий граждан, у кого долговая нагрузка составляет 80% и более, лимит и по потребительским кредитам, и по кредитным картам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал.

До этого МВД по региону сообщало, что в Чите 50-летняя женщина лишилась 13 миллионов рублей за две недели общения с мошенниками.

Аферисты представились россиянке начальником компании, в которой она раньше работала. После с женщиной связались якобы представители ФСБ и Центробанка. В беседе они заявили, что на пострадавшую уже оформили несколько кредитов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.