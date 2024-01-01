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В РФ повысился предельный размер налогового вычета на лечение

Предельный размер налогового вычета на лечение в РФ повысили до 150 тыс. рублей

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В России с 1 января 2024 года вырос размер налогового вычета на лечение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон, размер налогового вычета на лечение повысился о 150 тысяч рублей. До этого максимальная сумма составляла 120 тысяч рублей.

Отмечается, что в 150 тысяч рублей входят расходы на лечение за исключением дорогостоящей медицинской помощи без каких-либо ограничений, на образование, на физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на альтернативную государственной пенсию, на добровольное пенсионное страхование или страхование жизни.

Также вырос предельный лимит на налоговый вычет с расходов на образование детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Также в России с 1 января 2024 года выросли страховые пенсии. Размер стоимости одного пенсионного коэффициента вырастет со 129,5 рублей до 133,1 рублей.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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