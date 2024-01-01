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В РФ выросли страховые пенсии

В России вступили в силу законы об индексации страховых пенсий

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Максим Блинов/РИА Новости

В России с 1 января 2024 года выросли страховые пенсии. Законы об индексации выплат опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, размер стоимости одного пенсионного коэффициента вырастет со 129,5 рублей до 133,1 рублей.

До этого Социальный фонд России обнародовал график доставки пенсий на карты в январе 2024 года, чтобы получатели выплат могли спланировать свой бюджет.

Тем, кто традиционно получает пенсии на карты 8-9-го числа каждого месяца, выплата будет осуществлена досрочно 28-29 декабря. Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.

Также правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военным на 4,5% с 1 января. Согласно документу, выплаты решено было произвести исходя из уровня инфляции.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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