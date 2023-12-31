В Думе допустили появление региональной ипотеки

В России может быть введена региональная ипотека уже в начале 2024 года. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, решение по реализации этой инициативы ожидают в ближайшее время. Активно разрабатывать вопрос депутаты начнут в январе совместно с ЦБ и правительством. Аксаков отметил, что региональная ипотека позволит закреплять людей в конкретных регионах и локациях.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется. Здесь необходимо соединить усилия и правительства, и Центробанка», — сказал депутат.

Ранее идею о введении региональной ипотеки озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда поддержала эту инициативу.

Для реализации ипотеки, по словам Аксакова, будет достаточно нормативных актов регулятора и правительства.

До этого в России спрогнозировали новую волну ажиотажного спроса на ипотеку.

Ранее россиянам перечислили три риска при покупке квартир в 2024 году.