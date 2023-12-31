Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Думе допустили появление региональной ипотеки

Депутат Аксаков: региональная ипотека в РФ может появиться в январе

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

В России может быть введена региональная ипотека уже в начале 2024 года. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, решение по реализации этой инициативы ожидают в ближайшее время. Активно разрабатывать вопрос депутаты начнут в январе совместно с ЦБ и правительством. Аксаков отметил, что региональная ипотека позволит закреплять людей в конкретных регионах и локациях.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется. Здесь необходимо соединить усилия и правительства, и Центробанка», — сказал депутат.

Ранее идею о введении региональной ипотеки озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда поддержала эту инициативу.

Для реализации ипотеки, по словам Аксакова, будет достаточно нормативных актов регулятора и правительства.

До этого в России спрогнозировали новую волну ажиотажного спроса на ипотеку.

Ранее россиянам перечислили три риска при покупке квартир в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами