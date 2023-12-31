Индекс деловой активности в сфере услуг Китая остался в зоне спада

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) Китая в декабре опустился до 49 пунктов, что является минимальным значением за последние шесть месяцев. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на данные Национального статистического бюро (НСБ) КНР.

Эксперты отмечают, что падение PMI ниже отметки 50 пунктов указывает на сокращение промышленного производства. Это произошло на фоне ослабления спроса в стране. По прогнозам аналитиков, слабые показатели PMI могут подтолкнуть китайский Центробанк к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ставок уже в начале января.

В то же время индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 50,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в ноябре. Этому способствовало расширение строительного сектора на фоне увеличения инфраструктурных инвестиций. Однако индекс услуг остался в зоне спада.

Согласно данным НСБ Китая, подиндекс новых заказов на промышленную продукцию снизился до 48,7 пункта, а показатель новых экспортных заказов – до 45,8 пункта.

Эксперты объясняют это ослаблением спроса в Китае, в том числе на фоне затянувшегося кризиса на рынке недвижимости. Также на импорт негативно влияет падение потребительских цен.

В целом данные PMI за декабрь свидетельствуют о замедлении темпов восстановления китайской экономики в конце 2022 года. Это может усилить стимулирующие меры со стороны властей КНР.

До этого экономисты заявили о замедлении китайской экономики в следующем году.

Ранее инвесторы разочаровались в перспективах китайской экономики и акций.