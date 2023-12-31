Эксперт рассказал, вырастут ли цены на автомобили в начале 2024 года

Роста цен на автомобили в России в начале 2024 года на традиционные 1-2% не будет, так как у дилеров накопились довольно большие запасы, которые необходимо распродать. Об этом РИА Новости заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Дилерам нужно распродать те машины, которые скопились на складах. Их много, количество оценивается в 200 тыс., что прилично. Это все надо распродать сначала», — сказал Моржаретто, отвечая на вопрос о традиционном небольшом росте ценников с начала года.

При этом эксперт отметил, что в целом подорожание автомобилей в стране, конечно, прогнозируется, но речь идет об инфляционном росте, резким он не будет.

До этого аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2023 года достигла 1,63 млн руб.

В 2024 году в России не произойдет стабилизации или снижения цен на автомобили, уверен замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. По его словам, рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. В 2024 году цены могут вырасти минимум на 10-12%, поскольку в бюджете РФ на 2024 год прогноз по минимальной инфляции составляет 4,5%, подсчитал аналитик.

Ранее автоэксперт нашел сходство в подорожании яиц и автомобилей.