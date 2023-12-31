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Россия ожидает рост товарооборота с Египтам по итогам года

Москва ожидает рост товарооборота РФ и Египта на четверть по итогам года

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Unsplash

Торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян сообщил РИА Новости, что Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит $7 миллиардов.

По его словам, в 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли между двумя странами, особенно российского экспорта.

«По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США», — сказал Теванян.

Также он выразил надежду, что тенденция сохранится и в дальнейшем.

Кроме этого, Теванян отметил, что египетские компании заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах.

До этого сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными странами.

Ранее Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

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