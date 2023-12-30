Кабинет министров Украины утвердил перечень товаров, импорт и экспорт которых подлежит лицензированию и квотированию на следующий год. Соответствующее постановление размещено на правительственном портале.

Как говорится в документе, на 2024 год установлены нулевые квоты на экспорт соли, природного газа, энергетического угля, топливной древесины, золота, серебра,отходов или лома драгоценных металлов, а также электронных и электрических отходов.

В то же время кабмин установил квоты на 900 тыс. тонн на коксующиеся угли (марки «К») и 540 тыс. тонн на жидкое топливо (мазут).

Также правительство сохранило лицензирование пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса и подсолнечника, рапсового, подсолнечного, соевого и горчичного масла, а также жмыха.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что страна в 2023 году потратила на оборону и другие критически важные расходы около $93 млрд.

Ранее Путин заявил, что украинская экономика не способна существовать без «подпитки» извне и при ее прекращении «ляжет» всего за неделю.