Стало известно, сколько россиян планируют повысить свой доход в 2024 году

Подавляющее большинство — 85% — опрошенных россиян планируют в 2024 году увеличить свой доход. К такому выводу пришел финансовый маркетплейс «Выберу.ру» по итогам опроса 5 тыс. респондентов, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Большая часть из этих респондентов — 35% — намерены поменять сферу деятельности, чтобы зарабатывать больше. 33% участников планируют искать дополнительную подработку. 11% опрошенных подтвердили, что в новом году займутся поиском аналогичной, но более высокооплачиваемой вакансии. 6% запланировали пройти обучение, чтобы повысить профессиональные компетенции и претендовать на более высокие позиции, в том числе и руководящие. Только 15% респондентов не планируют менять условия труда в будущем году, так как удовлетворены уровнем дохода в настоящий момент.

«Конечно, основной фактор для смены работы — нежелание терять доход на фоне роста цен. Однако для соискателей ситуация на рынке труда складывается оптимистично: дефицит высококлассных специалистов, сложившийся в некоторых областях, вынуждает работодателей нанимать людей либо на большую зарплату, либо под конкретные задачи проектно. Подобную частичную занятость можно рассматривать в качестве подработки», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что стремительное развитие онлайн-профессий позволяет людям довольно быстро переучиваться на новые специальности и сразу начинать работать, в том числе и удаленно. Таким образом, можно найти желаемую вакансию в крупной компании с интересными условиями, не привязываясь к региону проживания, заключил эксперт.

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