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Экономист рассказал о роли нефтяной отрасли в экономике России

Экономист Крутаков: нефтяная отрасль создает базу для роста экономики России

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Shutterstock

Нефтяная отрасль формирует стартовые доходы российского бюджета, которые выступают источником роста госзаказа для обрабатывающей промышленности страны. Такое мнение в колонке для газеты «Ведомости» высказал доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

«Даже если нефтегазовые поступления в бюджет вырастут до 9 трлн рублей (по прогнозам отраслевых экспертов, цифра будет выше), это составит 34,44% от планируемого Минфином общего объема налоговых поступлений за 2023 год (26,13 трлн рублей). А при росте доходов бюджета до 29,23 трлн рублей вклад нефтегаза составит 30,79%», — подчеркнул экономист.

Поэтому нефтяная отрасль (шире — энергетика) создает основу для роста российской экономики, заключил Крутаков, добавив, что
импортозамещение в «нефтегазовой» сфере создает новые производства и рабочие места в России.

По данным Федеральной налоговой службы РФ, российские нефтяные компании дополнительно к прямым отчислениям обеспечили поступление в бюджетную систему страны еще 3 трлн рублей. Нефтяники в РФ платят налоги на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, экспортные пошлины. Среди непрямых отчислений — дивиденды, налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество и земельный налог.

Ранее экономист объяснил причины роста нагрузки на нефтяную отрасль.

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