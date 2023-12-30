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Крупнейший оператор сотовой связи Турции продаст свои украинские активы

Турецкая Turkcell продаст украинские активы французскому инвестору NJJ Capital

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Depositphotos

Turkcell — крупнейший оператор сотовой связи Турции — продает 100% своих активов в трех украинских компаниях французскому инвестору NJJ Capital. Об этом пишет BloombergHT со ссылкой на данные турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации.

Соглашение о передаче акций со всеми правами и долгами украинских организаций стороны подписали 29 декабря. Турецкая компания собирается продать Lifecell за номинальную цену $334 млн по текущему курсу, Ukrtower за $51,6 млн и Global Bilgi – за $1,2 млн.

Фактическая передача активов пока не проводилась. Стороны обсуждают цену сделки и ее финальные условия.

Turkcell была основана в 1994 году, когда в Турции была запущена первая GSM-сеть. Штаб-квартира компании находится в Стамбуле. GSM-сеть компании покрывает 80,44 % территории Турции, на которой проживает 97,21 % ее населения.

До этого «Газета.Ru» писала о том, почему выгодно покупать смартфоны в Турции.

Ранее в Турции резко подняли налог на регистрацию смартфонов.

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