Крупнейший оператор сотовой связи Турции продаст свои украинские активы

Turkcell — крупнейший оператор сотовой связи Турции — продает 100% своих активов в трех украинских компаниях французскому инвестору NJJ Capital. Об этом пишет BloombergHT со ссылкой на данные турецкой государственной платформы публичного раскрытия информации.

Соглашение о передаче акций со всеми правами и долгами украинских организаций стороны подписали 29 декабря. Турецкая компания собирается продать Lifecell за номинальную цену $334 млн по текущему курсу, Ukrtower за $51,6 млн и Global Bilgi – за $1,2 млн.

Фактическая передача активов пока не проводилась. Стороны обсуждают цену сделки и ее финальные условия.

Turkcell была основана в 1994 году, когда в Турции была запущена первая GSM-сеть. Штаб-квартира компании находится в Стамбуле. GSM-сеть компании покрывает 80,44 % территории Турции, на которой проживает 97,21 % ее населения.

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