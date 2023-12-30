Россиянам не повысят пени за просроченные платежи за ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), то есть при расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно Жилищному кодексу, величина пени за частичное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ назначается с учетом ключевой ставки Центрального банка России на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В правительстве указали, что при текущей ключевой ставке ЦБ в 16% годовых максимальный размер пени оказался бы несоразмерным платежам граждан за ЖКУ, в связи с этим для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.

Возможность устанавливать такие правила регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках федерального закона, подписанного президентом 14 марта 2022 года.

Соответствующее постановление подписано, документ ждет публикация.

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