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Банк выяснил, сколько россияне в среднем тратили в супермаркетах в 2023 году

«Русский стандарт»: россияне в среднем тратили ₽785 в супермаркетах в 2023 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2023 году россияне тратили в среднем 785 рублей за один поход в супермаркет. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Зимой, по наблюдениям банка, отмечаются самые большие траты в супермаркетах по сумме на фоне сразу нескольких праздников — Новый год, Рождество, 23 февраля, выпадающих на этот сезон», — прокомментировали в пресс-службе банка.

По размеру среднего чека супермаркеты занимают пятую строчку после магазинов одежды и обуви (7 134 рублей в 2023 году), магазинов парфюмерии и косметики (2 865 рублей), заправок (1 359 рублей), ресторанов и точек быстрого питания (871 рубль в 2023 году).

«Именно в супермаркетах ежедневно совершается множество небольших покупок, которые в итоге и снижают итоговые показатели общего среднего чека в категории. Исходя из нашей статистики, больше всего на гардероб и на заправках россияне тратят осенью, а на парфюмерию, косметику и в точках быстрого питания — весной. Самые большие траты на фастфуд отмечаются в период длинных майских выходных», — пояснили в пресс-службе банка.

«Русский стандарт» провел исследование в декабре 2023 года на основе операций клиентов по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько россияне платили за коммунальные услуги в конце 2023 года.

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