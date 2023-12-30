Минэкономразвития России улучшило оценку роста ВВП в этом году

Министерство экономического развития Российской Федерации улучшило свою оценку по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2023 году до 3,5%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, реагируя на опубликованные уточненные данные Росстата по ВВП за 2021–2022 гг., передает ТАСС.

Он отметил, что цифры в обоих случаях значительно пересмотрели «вверх» — до плюс 5,9% и минус 1,2%. По словам Решетникова, что улучшение оценок свидетельствует об устойчивости российской экономики и ее успешной адаптации к санкционному давлению и постковидной ситуации. Глава Минэкономразвития России подчеркнул, что это подтверждает способность России «эффективно приспосабливаться к любым шокам».

«Решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, которые были реализованы командой правительства под руководством Михаила Мишустина, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что ВВП, составивший в этом году 3,5%, является выше прогноза.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что ВВП России по итогам 2023 года прибавит 3,5%, а также рост будет наблюдаться и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Путин сообщил о незначительном снижении объема ВВП ЕАЭС, несмотря на кризис в торговле.