Россиян предупредили о самом опасном типе сделок с недвижимостью

Ипотечный брокер Максим Чурилов предостерег россиян от сделок по купле-продаже недвижимости без юридической проверки продавца и объекта, он назвал такие сделки самым опасным способом приобретения жилья. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт порекомендовал узнать, кто является собственником недвижимости, законным ли путем он получил собственность. Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо запросить документы самого продавца, а также правоустанавливающие документы на недвижимость (по ним можно узнать историю недвижимости и то, каким образом была получена собственность).

Также брокер посоветовал узнать, кто прописан в квартире и были ли отказники от приватизации. Кроме того, Чурилов предупредил, что если в квартире прописан человек, который отказался от доли квартиры после приватизации и не намерен выписываться перед сделкой, то даже при смене собственника он имеет полное право на проживание в этой квартире.

Важно также узнать, состоял ли продавец в браке на момент продажи своей собственности. Если да, то требуется брачный договор или нотариальное согласие второго супруга на сделку, даже если брак уже расторгнут, рассказал брокер.

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