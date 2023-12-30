На Западе назвали рекордным рост российской промышленности

Темпы роста российской промышленности показали максимум за 7 лет, а индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2023 года вырос до 54,6 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

«Темпы роста были самыми высокими с января 2017 года», — указано в исследовании индекса PMI обрабатывающих отраслей России.

В S&P Global считают, что рост связан с увеличением числа клиентов, выпуском продукции и продажами более качественных товаров. Большой рост клиентской базы, по мнению исследователей, обеспечил внутренний рынок.

Индекc PMI свыше 50 пунктов означает рост деловой активности, а ниже данного показателя — замедление активности.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал два способа борьбы с перегревом отечественной экономики — увеличение производства и сдерживание спроса.

Ранее Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России.