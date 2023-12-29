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В России на полгода отменили пошлины на ввоз яиц

Кабмин РФ принял постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Кабмин РФ принял постановление об отмене пошлины на ввоз яиц на полгода. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«С 1 января по 30 июня 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук», — говорится в публикации.

Целью постановления названа стабилизация цен на продукт за счет наращивания предложения.

В указанный период Минсельхоз будет выдавать поставщикам яиц специальные документы, правила предоставления которых также были утверждены правительством.

До этого ФАС порекомендовала властям регионов договориться с бизнесом по ценам на яйца.

Соглашения о стабилизации цен были заключены уже в десяти российских регионах. ФАС осуществляет контроль за тем, чтобы заключенные соглашения не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановлениям федерального правительства. В результате принятых мер, отметило ведомство, в этих регионах цены на яйца уже стали снижаться.

Ранее Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий.

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