В Белоруссии повысят размеры трудовой пенсии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий населения на 10% с 1 февраля 2024 года. Текст соответствующего указа был размещен на сайте президента Белоруссии.

По данным ведомства, из 1,8 млрд белорусских рублей пенсионных расходов на 2024 год 166 млн белорусских рублей будут составлять допрасходы по указу.

В 2022 году размер годовой инфляции в стране составил 12,8%, в 2023 году ее размер оценивался в 6%, сообщал «Интерфакс».

С 1 января 2024 года Лукашенко поручил ввести в стране новую систему ценообразования.

«Никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены», — описал замысел реформы белорусский президент.

До этого Лукашенко пригласил в Белоруссию «всех потерявших мир на родине».

Ранее в России предложили схему досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.