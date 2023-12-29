ЦБ понизил официальный курс доллара на 31 декабря – 9 января

Центробанк РФ установил официальный курс доллара в 89,6883 рубля на период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года. Это на 62 копейки меньше прошлого показателя.

Официальный курс евро был понижен на 1,36 рубля, до 99,1919 рубля. Курсы валют опубликованы на сайте регулятора.

Курс рубля на торгах Мосбиржи в пятницу резко укреплялся — доллар падал ниже 89 рублей впервые с 30 ноября, евро — ниже 99 рублей впервые с 20 декабря.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин объяснил «Газете.Ru», что курс рубля повысился на фоне новости о планах ЦБ продавать больше валюты в первом полугодии следующего года. Это сообщение возымело сильный психологический эффект на курс рубля, уточнил инвестстратег. По его словам, большее влияние на курс нацвалюты увеличение продаж регулятором начнет оказывать в январе 2024 года.

Бахтин предположил, что биржевой курс доллара составит 90 рублей к концу 2023 года, если не произойдет форс-мажоров. Также положительным фактором для российской валюты стало окончание пика покупки россиянами доллара и евро перед новогодними праздниками, заключил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 16:58 мск, доллар стоит 90,0864 рубля, а евро — 99,158 рубля.

Когда лучше покупать и продавать доллары и евро — в материале «Газеты.Ru».