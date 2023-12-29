Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий

Россельхознадзор с пятницы,29 декабря, открыл поставки инкубационного яйца с шести предприятий Турции, передает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре эти предприятия находятся на территориях, «благополучных по гриппу птиц».

13 декабря в министерстве сельского хозяйства России сообщили, что в ближайшее время ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в Россию. По данным ведомства, в результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики.

Для стабилизации цен правительство РФ обнулило ввозную пошлину на яйца и разрешило зарубежным компаниям поставить 1,2 млрд штук в Россию. Действовать мера будет с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, лицензию на поставки яиц выдали 21 турецкому предприятию.

Ранее экономист спрогнозировал цены на яйца в Москве в 2024 году.