Холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC) United Medical Group перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Международная компания ПАО «Юнайтед Медикал Груп» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область)», — говорится в сообщении.

До этого акционеры United Medical Group утвердили решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию.

27 декабря стало известно, что корпорация «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Согласно информации реестра, регистрация компании произошла 26 декабря. «Яндекс» перерегистрировали в этом специальном административном районе в качестве международной компании акционерного общества (МКАО).

В сентябре холдинг VK перерегистрировал бизнес в САР в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что за полгода в российские офшоры переехало 87 компаний.