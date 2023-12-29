Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таможенники зафиксировали падение объемов незаконного вывоза валюты за рубеж

ФТС России сообщила о падении на 10% объемов незаконного вывоза валюты за рубеж

close
100%
Depositphotos

В 2023 году Федеральная таможенная служба России зафиксировала снижение объемов наличности, которую граждане пытались незаконно перевезти через государственную границу. Об этом говорится в сообщении службы, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Так, общий объем денег, которые россияне хотели сокрыть от таможенного контроля, составил 1,88 млрд рублей в рублевом эквиваленте, что на 10,5% ниже показателей 2022 года. Всего было зафиксировано более 11,3 тыс. попыток незаконного перемещения наличных за рубеж.

В основном контрабандой пытались провезти за границу доллары и евро. Чаще всего наличные вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль. Ввозили в Россию — из Турции, ОАЭ и Азербайджана.

«По фактам незаконного вывоза наличности на общую сумму 1,36 млрд рублей было возбуждено 48 уголовных дел и 9 678 дел об административных правонарушениях, в том числе 6 801 дело об административном правонарушении, связанное с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс. (установлен Центробанком РФ. — ред.)», — следует из сообщения.

По фактам незаконного ввоза валюты на общую сумму 521,7 млн рублей было возбуждено 33 уголовных дела и 1 604 дела об административном правонарушении. Показатели снизились на 43,1% и 24,4% соответственно. В ФТС объяснили это сокращением потока иностранных туристов, посетивших Россию в этом году.

Ранее россиянина с пакетом наличных поймали в Домодедово при попытке пересечь границу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами